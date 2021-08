Influencerin Julia Holz gibt Update zu ihrer Krebsbehandlung

Nach der Operation ihres Tumors am Gebärmutterhals wird TV-Auswanderin Julia Holz aktuell mit einer Chemo- und Strahlentherapie behandelt. Die Nebenwirkungen haben es in sich.

Darum gehts Julia Holz (35) kämpft gegen eine schwere Krebserkrankung, nachdem bei ihr im April Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt wurde.

Die Influencerin und «Goodbye Deutschland»-Auswanderin durchläuft aktuell eine Chemo- und Strahlentherapie.

In einem Instagram-Post gibt Julia ein ausführliches Update zu ihrer Situation.

Aufgrund der Nebenwirkungen der Behandlung – unter anderem starke Übelkeit und Nierenprobleme – verbringt sie die meiste Zeit im Bett.

«Diese Scheisse ist echt kein Zuckerschlecken, ich gehe so hart an meine Grenzen», schreibt Julia Holz (35) am Dienstag in einem Instagram-Post. Die Influencerin, bei der im Frühling dieses Jahres Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde, beschönigt ihre Situation nicht. Sie habe nicht damit gerechnet, dass ihre anhaltende Chemo- und Strahlentherapie so intensiv werde. «Denn ich bin schon hart im Leben und nehmen.»

Vier Therapien hat Julia bereits hinter sich, zwei weitere werden in den kommenden Wochen noch folgen. Danach wird der Fortschritt im CT und MRT kontrolliert, erklärt die Deutsche, die durch ihre Mallorca-Auswanderung in der Sendung «Goodbye Deutschland» bekannt wurde, in ihrem Insta-Post. Sie gibt ein klares Update zum aktuellen Stand ihres Kampfes gegen den Krebs: «Ich bin oft am Heulen und verzweifeln, dass ich manchmal nicht mehr kann und will.» Aufgeben sei für sie aber keine Option.

«Fühle mich wie besoffen»

Die Nebenwirkungen der Chemo- und Strahlentherapie machen Julia Holz schwer zu schaffen. Die Chemo greife «extrem» die Nieren an, den Seh- und Hörnerv und generell die Nerven. «Deswegen liege ich viel im Bett, habe starke Übelkeit und Appetitlosigkeit und Haarausfall», so Julia. Und auch die Bestrahlung hat es in sich. Insbesondere die Haut und Schleimhäute leiden, starke Schmerzen im Unterleib machen Julia zusätzlich zu schaffen.

«Ich fühle mich wie besoffen im Kopf danach», so die Mutter einer Tochter. Nur am Tag der Chemo und am Tag danach gehe es ihr immer «OK», das sei aber bestimmt wegen des vielen Kortisons, das sie verabreicht bekomme.

Julia hofft nun in erster Linie, dass die Kontrolltermine, die in drei Wochen stattfinden werden, positive Resultate hervorbringen. «Und dann, wenn Gott will, kann ich erstmal Energy tanken und mein Leben zurückhaben.» Kraft schöpft sie aus den Gedanken an ihre «Träume und Ziele» und an ihre Familie. «Dann raffe ich mich zum Glück auf.»

Mentale Belastung macht zu schaffen

Aktuell nimmt Julia Holz psychologische Hilfe in Anspruch, um an der mentalen Last ihrer Krebserkrankung zu arbeiten. In ihrer Insta-Story erklärt sie am Dienstag: «Ich muss auch alles verarbeiten und alleine ist das manchmal schwer.» Unter anderem belastet Julia, dass sie «nie wieder an Kinderwunsch denken» werden kann. Auch die Wohnsituation in Berlin, wo sie behandelt wird, ist eine Belastung: «Wir sind in einer kleinen Wohnung, die sich nicht nach zu Hause anfühlt.»

Julia hat Mallorca nach ihrer Diagnose den Rücken gekehrt und ist nach 16 Jahren auf der spanischen Insel zurück nach Deutschland gezogen. In Berlin lebt sie mit ihrem Lebensgefährten Iwan (46) und der gemeinsamen Tochter Daliah (6). Die aktuelle Chemo- und Strahlentherapie folgt auf eine Operation des Gebärmutterhalskrebses, die Ende Juni stattgefunden hat.

Mitte Juli machte Julia Holz auf Instagram publik, dass sie nach ihrer Behandlung nicht mehr nach Mallorca zurückkehren wird. Instagram/mrs.julezz/Invideo