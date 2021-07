Influencerin Julia Holz kehrt nach Krebs-OP nicht nach Mallorca zurück

Für ihre Krebs-Operation ist Julia Holz (35) vor einigen Wochen von Mallorca nach Berlin zurückgekehrt. Und in Deutschland will sie nun auch bleiben, wie sie am Montag in einem Abschieds-Post mitteilt. «Adiós, geliebtes Mallorca», schreibt sie. «Wahnsinn, nach 16 Jahren kehre ich der Insel den Rücken zu, meine Tochter ist dort geboren, ich habe dort viel erlebt und viel aufgebaut, aber was ist das alles, wenn man nicht glücklich und gesund sein kann.»