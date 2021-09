Dariadaria: Madeleine Alizadeh öffnet Freibad nur für Frauen

Inspiriert durch andere Länder, in denen Frauenbadis wie diejenigen in Zürich existieren, wollte sie auch in ihrer österreichischen Heimat einen geschützten Baderaum für Frauen bieten. Es gehe ihr dabei allein darum, einen Raum zu schaffen, in dem «Schönheitsstandards, Körpernormen und Male Gaze (ungefähre Übersetzung: männliches Starren) keinen Zutritt bekommen», sagt die 32-Jährige. Sie wolle eine männerfreie Badi ausschliesslich für FLINT, also Frauen, Lesben, sowie inter, nonbinäre und trans Personen.