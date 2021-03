Es sei wahr, was so viele sagten: Es sei das schönste Gefühl wenn man erfahre, dass man gewollt Mama werde. «Seit ich davon weiss, gehe ich mit einem Lächeln durch jeden einzelnen Tag, weil ich mich so sehr freue auf alles, was kommt», so Morena Diaz. «Wir sind schon jetzt verliebt in dich»