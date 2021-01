In der Kommentarspalte gibt Shoffman durchaus zu, dass es sich um eine «verrückte» Idee handle, doch sie empfiehlt ihren Followern, es einfach mal selbst auszuprobieren. Bei ihren Followern kommt die Methode gut an und sie loben die schöne Haut der jungen Mutter. Eine Frau schreibt gar: «Ich überlege mir, ein Baby zu bekommen, einfach nur, um auch so schöne Haut zu bekommen.»