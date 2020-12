Joselyn Cano : Influencerin stirbt nach Po-Operation

Die amerikanische Influencerin Joselyn Cano starb 29-jährig an Komplikationen nach einer Schönheitsoperation. Ihre Beerdigung wurde live über das Internet gestreamt

Gemäss verschiedenen Berichten kam es beim Po-Eingriff zu Komplikationen. Diese geschehen vor allem dann, wenn das Fett, das zur Straffung in den Po injiziert wird, fälschlicherweise in die Blutbahnen des Patienten oder der Patientin gelangt. Dort verklumpt das Fett in der Folge, was zu massiven Kreislauf- und Organversorgungs-Problemen führt.