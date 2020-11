Damit will sie dem Thema Body Positivity mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie will nicht mehr einen perfekten Lebensstil vorspielen, sondern vielmehr über Mental Health Awareness berichten.

Die Influencerin Sophie Gray konnte mit ihrem Fitness-Content und vielen Bildern von ihrem trainierten Körper eine grosse Community unterhalten. Nun ist aber Schluss damit: Sie hat sich entschieden, keine Bilder in knappen Kleidern mehr zu posten.

Body Positivity ist in den sozialen Medien schon länger Thema. Und doch gibt es immer noch viele Influencerinnen, die täglich Bilder in Bikinis posten. Eine davon war auch Sophie Gray. Die Bloggerin hat regelmässig ihren gesunden Lifestyle und ihren trainierten Körper präsentiert.

Nun hat Gray aber eine drastische Entscheidung getroffen: Sie will nicht länger Bikini-Bilder von sich posten. Sie wolle aber nicht ihrem gesunden Lebensstil abschwören, sondern dem schädlichen Fitnesswahn, den sie selber beworben habe. So kommentierte sie bei einem alten Post in knappen Sportkleidern kürzlich selbst: «Pizza und Kekse sind verdammt lecker.»