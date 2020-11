Beibehaltung des Erscheinungsbilds

Verwirrung mit der Postleitzahl

Die Abstimmung, ob man Ingenbohl in Brunnen umbenennen soll, ist im Februar klar an der Urne gescheitert. Dies führte zu grossen Verwirrungen bezüglich der Postleitzahl. Weil Brunnen sowie Ingenbohl die gleiche Postleitzahl besitzen und der Suchmaschinenbetreiber Google willkürlich die Orte auf Ingenbohl und Brunnen verteilte, wussten viele nicht mehr, ob der Brief nun mit 6440 Brunnen oder 6440 Ingenbohl angeschrieben wird. Die Ingenbohler Gemeinderätin Karin Freitag sagte uns: «Mir ist auch schon zu Ohren gekommen, dass Personen Ingenbohl in ihrem Navi eingeben mussten, um nach Brunnen zu gelangen.»