Wiederholungstäter - Inhaber kassiert Anzeige, weil er Zertifikate nicht kontrolliert

Darum gab es am Sonntag wieder Besuche von der Zuger Polizei.

Im Restaurant Raten in Oberägeri werden die Covid-Zertifikate nicht kontrolliert.

Er fiel aber bereits in der Vergangenheit damit auf, dass er sich den Covid-Massnahmen verweigerte.

Covid-Zertifikate der Gäste werden im Restaurant Raten in Oberägeri nicht kontrolliert.

Ein News-Scout war am Sonntag im Restaurant Raten in Oberägeri ZG zu Gast. Er schreibt, dass die Gäste kein Covid-Zertifikat vorweisen mussten und der Wirt seine Haltung im Lokal klar kommuniziert habe. Um dies zu verdeutlichen, hat der News-Scout ein Bild mitgeschickt, auf dem etwa zu sehen ist, dass es sich beim Restaurant um einen Betrieb der «Violetten Zone der Bewegung Mass-voll» handelt. Das heisst, es sind alle Gäste willkommen, ob mit oder ohne Covid-Zertifikat. Ausserdem weist der Inhaber in einem A4-Schreiben mit dem Titel «Gut schweizerisch ist und bleibt der Dialog» darauf hin: «Wir und unsere Mitarbeitenden sind nicht befugt, von unseren Kunden und Gästen irgendwelche Dokumente über deren Gesundheitszustand einzufordern.» Jeder Mensch sei herzlich willkommen.