Kanton Thurgau: Inhaftierte Influencerin verliert 1 Million Abonnenten auf Tiktok

Einige Wochen zuvor war sie mit ihrem Freund in Dubai in den Ferien.

Der Fall sorgte in den sozialen Medien für grosses Aufsehen. Die Kommentare unter dem letzten Beitrag der Influencerin auf Instagram gehen in verschiedene Richtungen. Während sich die einen schadenfroh über die Influencerin äussern, gibt es auch solche, die sie in Schutz nehmen. «Sie hat es schon schwer genug, lasst sie doch einfach in Ruhe», schreibt eine Userin. Auf der anderen Seite machen sich Userinnen und User in knapp 1000 Kommentaren unter dem Beitrag über die Influencerin lustig. «Der grösste Schmerz für sie kommt erst noch, denn ihr Tiktok-Account wurde gesperrt», schreibt ein User auf Instagram.