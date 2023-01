Drogenboss El Chapo bittet Mexikos Staatschef um Hilfe

Haftbedingungen : Inhaftierter Drogenboss El Chapo sendet «SOS» an Mexikos Staatschef

Guzmáns Anwalt gibt wiederum an, die Botschaft von einer Anwältin des Drogenbosses in den USA und von einer Schwester von El Chapo übermittelt bekommen zu haben. (Im Bild: «El Chapo» im Jahr 2017 bei seiner Überführung aus Mexiko in die USA)

«In den sechs Jahren, in denen Joaquín in den USA ist, hat er nicht die Sonne gesehen», so der Anwalt des mexikanischen Drogenbosses.

Der mexikanische Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán hat wegen seiner Haftbedingungen in den USA ein «SOS» an Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador gesandt. «In den sechs Jahren, in denen Joaquín in den USA ist, hat er nicht die Sonne gesehen», erklärte El Chapos in Mexiko ansässiger Anwalt José Refugio Rodríguez am Dienstag (Ortszeit). Dies wirke sich auf die körperliche und die psychische Gesundheit des 65-Jährigen aus.