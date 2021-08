Wladislaw Kljuschin - Inhaftierter Russe in Sion – zwei Supermächte wollen seine Auslieferung

In diesem Gefängnis in Sion wird der Russe Wladislaw Kljuschin seit März 2021 festgehalten.

Am 21. März wurde der russische Geschäftsmann Wladislaw Kljuschin in Sion verhaftet.

Kalter Krieg im Jahr 2021 – mitten in der Schweiz. In Sion sitzt seit Monaten ein russischer Staatsbürger im Gefängnis. Gleich zwei Supermächte, die USA und Russland, verlangen seine Auslieferung. Darüber berichten die Zeitungen von Tamedia .

Der 40-jährige Wladislaw Kljuschin wurde am 21. März gleich nach seiner Ankunft im Privatjet in Sion verhaftet. Er wollte, von Moskau herkommend, mit seiner Frau und den fünf Kindern Ferien in Zermatt machen. Die USA hatten bei der Schweiz um eine Verhaftung Kljuschins erbeten: Sie bezichtigen ihn des Online-Betrugs und der Verschwörung mit dem Ziel, in fremde Computer einzudringen.