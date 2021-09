Sion VS - Inhaftierter Russe soll Kontakt zu Clinton-Hackern gehabt haben

In diesem Gefängnis in Sion sitzt der Russe Wladislaw Kljuschin.

Kalter Krieg im Jahr 2021 – mitten in der Schweiz. In Sion sitzt seit Monaten ein russischer Staatsbürger im Gefängnis. Gleich zwei Supermächte, die USA und Russland, verlangen seine Auslieferung . In den USA wird der 40-jährige Wladislaw Kljuschin wegen des Verdachts des Datendiebstahls und Insiderhandels gesucht. Ihm droht eine hohe Haftstrafe. Die Schweiz hat das russische Auslieferungsgesuch bereits abgelehnt. Das Gesuch der USA ist hingegen noch hängig.

Auf der «Most-Wanted-Liste» des FBI

In einem offenen Brief an das Bundesstrafgericht in Bellinzona möchte Kljuschins Anwalt nachweisen, dass sein Mandant engen Kontakt zu einem mutmasslichen Spion hatte. Dieser soll sogar auf der «Most Wanted»-Liste des FBI stehen. Dieser soll in die grössten Hackeraffären der letzten Jahre verwickelt gewesen sein. Der Anwalt argumentiert damit, dass die USA nur mehr über den engen Kontakt zum Hacker von Kljuschin erfahren wolle. Somit wäre das Auslieferungsgesuch der Amerikaner politisch und nicht wirtschaftlich motiviert. Vorteil für Kljuschin: In diesem Fall liefert die Schweiz grundsätzlich keine Personen aus.