Korsika : Inhaftierter Separatist Yvan Colonna nach Angriff gestorben

Yvan Colonna ist nach etwa dreiwöchigem Koma gestorben. Nachdem er durch einen Mithäftling verletzt worden war, kam es auf Korsika zu mehrtägigen Protesten mit zahlreichen Verletzten.

Der korsische Separatist Yvan Colonna ist nach rund dreiwöchigem Koma infolge eines Angriffs durch einen Mitgefangenen gestorben. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf seinen Anwalt berichtete, starb er am Montagabend in einem Krankenhaus in Marseille. Der 61-Jährige wurde Anfang März im Gefängnis im südfranzösischen Arles angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Colonna war 1998 wegen Mordes am Präfekten von Korsika zu lebenslanger Haft verurteilt worden.