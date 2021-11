Danny Fenster : Inhaftierter US-Journalist in Myanmar überraschend freigelassen

Der 37-jährige David Fenster war im Mai von der Militärjunta inhaftiert worden. Jetzt macht er sich auf den Heimweg.

Der in Myanmar inhaftierte und erst vor wenigen Tagen zu elf Jahren Haft verurteilte US-Journalist Danny Fenster ist überraschend freigelassen worden. Dies teilte der ehemalige US-Diplomat Bill Richardson am Montag mit. «Danny und das Richardson-Team werden in den nächsten anderthalb Tagen ihre lange Heimreise via Katar antreten und freuen sich darauf, Danny mit seinen Eltern Buddy und Rose sowie seinem Bruder Bryan in den USA zu vereinen», hiess es in einer via E-Mail verbreiteten Erklärung.