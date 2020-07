vor 35min

POLIZEIMELDUNGEN OSTSCHWEIZ

Inhalt des Schuppens erschwerte Löscharbeiten

Im Weiler Häldeli in Hundwil AR ist in einer Scheune ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Frau wurde wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von über 10’000 Franken.

von Leo Butie

Am Montagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ging bei der Notrufzentrale Appenzell Ausserrhoden eine dringliche Meldung ein. Es wurde mitgeteilt, dass im Weiler Häldeli in Hundwil AR bei einer Scheune Rauch austrete. Angehörige der unverzüglich alarmierten Feuerwehren Hundwil und Herisau rückten sofort aus und konnten den Brand löschen.

Aufgrund des abgelegenen Brandortes musste für die Sicherstellung des Löschwassers mehrere hundert Meter Transportleitung aufgebaut werden. Im Schuppen wurden Farb- und Lösungsmittel gelagert, die die Löscharbeiten zusätzlich erschwerten. Wegen Verdacht auf eine mögliche Rauchgasvergiftung wurde eine Frau durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst abgeklärt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über zehntausend Franken geschätzt.