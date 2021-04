In der Volksmedizin zum Beispiel als Kettchen für zahnende Kinder oder zermahlen in medizinischen Tränken werden dem Bernstein schon lange heilende Kräfte nachgesagt. In Bernstein eingeschlossen bleiben selbst feinste Strukturen wie Federn, Spermien Blutzellen und selbst DNA konserviert – so wie es etwa in Steven Spielbergs «Jurassic Park» zu sehen ist . Mit Hilfe der im Bernstein eingeschlossenen DNA der Dinosaurier gelingt es den Forschenden im Film, Dinos zu neuem Leben zu erwecken.