Iñigo Quintero: Das ist der Spanier, der gerade die Charts stürmt

Er weiss nicht mehr, wohin er geht oder wer er ist. Der spanische Sänger Iñigo Quintero beschreibt in seinem Song «Si no estás» die umsichgreifende Orientierungslosigkeit nach einer Trennung. Dass sich auf Spanisch besser über Liebe reden lässt, hat die Zürcher Musikerin Cachita gegenüber 20 Minuten bereits in Interviews erklärt. Doch auch wer kein Spanisch spricht, fühlt die Traurigkeit des vom Klavier begleiteten Refrains, in dem Iñigo Quintero singt: «Es ist zu spät, alles ist ein Desaster.»