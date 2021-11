Nach Ja zu Pflegeinitiative – Initianten wollen jetzt doch den Gegenvorschlag umsetzen

Jetzt müsse schnellstmöglich der Gegenvorschlag umgesetzt werden, so Wasserfallen. «Investitionen in die Ausbildung von Pflegepersonal sind dringend nötig, um dem Personalmangel Einhalt zu gebieten.»

Parlament hat Gegenvorschlag gutgeheissen

Die Initiantinnen und Initianten wollen jetzt also den Gegenvorschlag umsetzen – nachdem sie ihn bekämpft haben. Flavia Wasserfallen weist daraufhin, dass das Parlament den Gegenvorschlag fast einstimmig verabschiedet habe, also auch die Befürworterinnen hätten ihn angenommen. Zudem habe man im Abstimmungskampf den Gegenvorschlag bekämpft, weil man nicht wusste, welches Resultat die Initiative erzielen wird.

Mindestens vier Jahre

Die Ausarbeitung der Gesetze werde jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, fügt Flavia Wasserfallen an. «Wie lange es dauern wird, kann man nicht abschätzen.» Auch der Bundesrat sei gefordert und müsse gemäss den Initiativbestimmungen innerhalb von 18 Monaten Massnahmen in seinem Kompetenzbereich ergreifen, so Wasserfallen.