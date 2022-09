Basel-Stadt: Initiative will Regierungsrat verkleinern und 10 Millionen einsparen

20min/Steve Last

Vor allem das Präsidialdepartement gehört abgeschafft, so die Initianten. Es sei zu teuer. Im Bild der aktuelle Regierungspräsident Beat Jans (SP).

Durch eine Verkleinerung der Regierung könnte der Kanton rund zehn Millionen Franken im Jahr sparen, so die Initianten.

Die Gegner der Initiative geben zu bedenken, dass der Regierungsrat in Basel-Stadt eine Doppelfunktion hat: Sämtliche Departemente haben Aufgaben, die in anderen Kantonen die Gemeinden übernehmen.

Die Verwaltung wachse stetig weiter, obwohl in den letzten Jahren Aufgaben ausgegliedert wurden. Das Präsidialdepartement gehört abgeschafft, fordern die Initianten. Es sei zu teuer.

Die Initiative wurde von drei Privatpersonen eingereicht und sie kam mit 3524 gültigen Unterschriften zustande. Die Initianten kritisieren, dass die Verwaltung immer weiter und immer schneller wachse, obwohl in den letzten 20 Jahren Aufgaben wie der öffentliche Verkehr oder die Spitäler ausgegliedert wurden. «Dank unserer Initiative kann der Kanton rund zehn Millionen Franken im Jahr sparen», sagt der Präsident des Initiativkomitees, Philippe Ramseyer, gegenüber SRF.

Unbeliebtes Präsidialdepartement

Das Amt stand seit seiner Einführung in der Kritik. Zu wenig konkret sei die Arbeit des Präsidialdepartements. Erster Amtsvorsteher war der Grüne Guy Morin. Gewählt wurde er ohne Gegenkandidatur. Seine Nachfolgerin ab 2017 war die ebenfalls Grüne Elisabeth Ackermann. Wegen ihrer Personalentscheide wurde sie öffentlich gescholten. 2020 hat sie nach einer herben Wahlniederlage die Regierung verlassen. Seither ist der ehemalige SP-Nationalrat Beat Jans als Regierungspräsident. Ob er es schafft, dem Regierungsdepartement mehr Profil zu verleihen, ist offen.

Wenig Rückhalt

Der Grosse Rat sprach sich im April mit 74 gegen elf Stimmen jedenfalls gegen das nicht ausformulierte Volksbegehren aus. Unter den Parteien stimmte damals einzig die nicht in der Regierung vertretene SVP für den Vorschlag. Während des Abstimmungskampfes schwenkte dann die FDP auf die Ja-Parole um – auf Druck ihrer Basis.

Aus Sicht der Initianten soll sich Basel-Stadt also den Nachbarkantonen anpassen. Nur, in Basel gibt es keinen Stadtrat, geben die Gegnerinnen und Gegner der Initiative zu bedenken. Im Gegensatz zu den Nachbarkantonen kümmert sich hier nämlich der Regierungsrat um die Belange der Stadt. Sämtliche Departemente würden Aufgaben ausüben, die in anderen Kantonen die Gemeinden übernehmen.