Inka Grings: Nati-Trainerin trotz 0:5-Klatsche gegen Spanien zufrieden

Gleich mit 0:5 wurde die Schweizer Frauen-Nati am Dienstagabend von Spanien abgefertigt – eine herbe Klatsche. Allerdings nicht, wenn es nach Nati-Trainerin Inka Grings geht. Die Deutsche sieht auch einen Tag nach der Niederlage vieles in einem positiven Licht. «Ich bleibe dabei, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Extrem engagiert und mutig nach vorne gespielt.» Die 44-Jährige weiter: «Wir sind überzeugt, der Weg ist gut.»

Für Grings ist klar, dass aktuell einfach auch das nötige Quäntchen Glück fehlt. Angst vor der Zukunft habe sie nicht. Trotz einer miserablen Bilanz. In 12 Spielen gab es nur ein Sieg – und man erzielte nur acht Tore. Allerdings räumt sie ein: «Ich kann nur arbeiten und investieren.» Es gehe auch darum, die Stimmung trotz der Resultate hochzuhalten. Das sei auch mental und charakterlich eine extreme Herausforderung. «Natürlich wolle man die Spiele positiv gestalten, aber bei solchen Gegnerinnen müsse man auch die Kirche im Dorf lassen», so die Nati-Trainerin weiter. Das Resultat würde sie ebenfalls nerven, doch man müsse die Entwicklung sehen. «Das Spanien-Spiel war ein grosser Schritt nach vorne.»

Grings vom EM-Plan überzeugt

Doch was gibt ihr diese Zuversicht, will 20 Minuten wissen. «Die Spielerinnen, die Jungen, die nahe dran sind oder auch die, die vielleicht verletzt sind oder verletzt waren», erklärt Grings. Man habe eine gute Chemie im Team und der Konkurrenzkampf wird sicherlich ansteigen. «Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht mehr möglich», führte sie fort. Grings plant allerdings nicht in kurzen Zeitabständen, sondern längerfristig. «Unser Ziel ist, eine Mannschaft aufzubauen und zu entwickeln, dass wir 2025 im eigenen Land eine starke Mannschaft präsentieren können. Wir wollen dann eine Euphorie, über die Leidenschaft und Charakter entfachen.»