Inka Grings soll die neue Trainerin der Schweizer Nati sein

In einem Freundschaftsspiel gegen Dänemark verloren Ramona Bachmann und Co. zuletzt mit 1:2. Es war das letzte Spiel mit Nils Nielsen an der Seitenlinie. So wurde Ende August bekannt, dass der 44-Jährige und der Schweizerische Fussballverband (SFV) den Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern.