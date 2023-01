Inkwilersee: Biber gefährden Unesco-Weltkulturerbe

Seit einigen Jahren gefährden Biber durch ihre Grabarbeiten die Substanz der archäologischen Fundstelle. «Beim Bau von insgesamt 14 Tunneleingängen am Rande der Insel arbeiteten sich die Biber vom Wasser her durch mehrere Lagen von Bauhölzern aus der Bronze- und Jungsteinzeit. Durch die unterirdischen Gänge auf der Insel gehen wertvolle archäologische Kulturschichten unwiederbringlich verloren», schreiben die Kantone Bern und Solothurn in einer gemeinsamen Mitteilung.