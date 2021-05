Urnengang AI - «Innerrhoden ohne Landsgemeinde ist nicht das Gleiche, da fehlt etwas»

1 / 8 Solche Bilder gab es dieses Jahr in Appenzell nicht. Wikipedia/Wihler Die Landsgemeinde konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, stattdessen gab es einen Urnengang. Appenzeller Volksfreund Die einzelnen Bezirke mussten die Stimmen zählen. Appenzeller Volksfreund

Darum gehts Im Kanton Appenzell Innerrhoden musste die traditionelle Landsgemeinde abgesagt werden.

Es kam am Sonntag stattdessen zu einem ausserordentlichen Urnengang.

Die einzelnen Bezirke standen damit vor einer Herausforderung.

Der Abstimmungssonntag ist dennoch wie geplant verlaufen.

Die Behörden hoffen dennoch, dass es im nächsten Jahr wieder eine Landsgemeinde gibt.

Was in vielen Kantonen der Normalfall ist, gilt im Kanton Appenzell Innerrhoden als ausserordentlicher Fall. Die Bevölkerung musste per Urnengang über kantonale politische Geschäfte entscheiden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die traditionelle Landsgemeinde zum erst zweiten Mal und gleichzeitig zweiten Mal nacheinander abgesagt werden. Letztes Jahr waren die Abstimmungen und Wahlen jedoch in einem überschaubaren Rahmen und die Bevölkerung musste nur über eine Handvoll Geschäfte entscheiden. «Am Sonntag waren es rund 20», sagt Patrik Lenzi, Bezirkssekretär von Appenzell.

Für die einzelnen Bezirke waren die Abstimmungen und Wahlen eine grosse Herausforderung. Das fing schon beim Versenden der Unterlagen an. Lenzi erklärt: «Bei eidgenössischen Vorlagen haben wir externe Unterstützung. Dieses Mal mussten wir es alleine machen. Bei rund 20 Geschäften hat das viel Arbeit gegeben und wir von der Bezirksverwaltung waren gefordert.» Der Bezirkssekretär von Appenzell bezeichnet es als Fleissarbeit. Man habe nicht so richtig gewusst, was auf einen zukommt. Doch das Personal sei flexibel geblieben. «Bei ausserordentlichen Ereignissen helfen wir uns gegenseitig. Wir sind eine kleine Verwaltung.»

Rumstehen verhindern, effizient arbeiten

Das gilt auch für den ausserordentlichen Abstimmungstag selbst. Am Sonntag waren im Bezirk Appenzell 14 Personen für die Stimmenzählung im Einsatz, bei eidgenössischen Abstimmungen seien es sonst maximal acht. «Wir haben auch zwei Grossräte aufgeboten. Es wären noch mehr Personen gekommen, doch wir wollten effizient arbeiten und verhindern, dass jemand herumstehen muss, deswegen haben wir nicht noch mehr Unterstützung aufgeboten», erklärt Lenzi.

Arbeitsbeginn war am Sonntagmorgen bereits um 7.30 Uhr – deutlich früher als bei nationalen Vorlagen. Dann sei man gut vorwärts gekommen, meint der Appenzeller Bezirkssekretär. «Die Stimmen haben wir mithilfe einer Auszählungsmaschine bearbeitet. Von Hand mussten wir nur einige Stichproben zählen. Alles ist perfekt verlaufen.» Im Vorfeld hiess es aus dem Kanton, es könnte auch Montagmorgen werden, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Doch soweit kam es nicht, die Ergebnisse lagen am Abend vor. Davon ging Lenzi aus. Er sagt: «Ich wusste, wenn nicht alle Dämme brechen oder unsere Maschine aussteigt, sind wir in unserem Bezirk bis am Abend durch. Das war dann gegen 17 Uhr auch der Fall.» Sonst hätte man am Abend noch einmal eine Pause eingelegt und bis 21 Uhr weitergezählt.

Resultate Die umstrittenste Vorlage war der Verzicht auf den Bau eines neuen Spitals. Der Bau wurde eigentlich 2018 an der Landsgemeinde bereits beschlossen. Doch die Rahmenbedingungen änderten sich, deswegen stoppte die Innerrhoder Kantonsregierung das Projekt. Nun wurde der Neubau abgelehnt und ist definitiv vom Tisch. In der Debatte im Vorfeld geriet die Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless (CVP) in die Kritik. Sie wurde am Sonntag trotz Konkurrenz aber deutlich wiedergewählt und bleibt somit im Amt. Ein Überblick über alle Resultate der ausserordentlichen Urnenabstimmung im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Landsgemeinde-Atmosphäre

Auch wenn im Bezirk Appenzell alles wie geplant verlief, wünscht sich Lenzi für nächstes Jahr wieder eine traditionelle Landsgemeinde. «Appenzell Innerrhoden ohne Landsgemeinde ist nicht das Gleiche, da fehlt etwas. Es ist eine Herzensangelegenheit.» Es sei ein schöner Tag mit gelebter Demokratie.

Trotz dem Urnengang habe man am Sonntag im Kanton eine gewisse Landsgemeinde-Atmosphäre spüren können, meint Lenzi. Besonders Jugendliche seien auch in Gruppen und in der traditionellen Tracht zur Urne geschritten und anschliessend gemeinsam essen gegangen. «Sie haben die Landsgemeinde zelebriert.» Auch die kantonalen Behörden ziehen ein positives Fazit zum ausserordentlichen Abstimmungstag. Es heisst, es sei gelaufen, wie geplant. Doch auch dort ist die Hoffnung gross, dass nächstes Jahr wieder eine Landsgemeinde stattfinden kann. Die fehle sonst einfach.