Innerrhoder Landsgemeinde wird erstmals abgesagt

Landsgemeinde

Die Appenzeller Landsgemeinde hat sich höchstwahrscheinlich ermals im Jahre 1378 versammelt. Es sei nicht alles lückenlos dokumentiert, so der regierende Landammann Roland Inauen. Erstmals in einer Urkunde erscheint die Landsgemeinde im Jahr 1403. An der Landsgemeinde versammeln sich die stimmberechtigten Frauen und Männer von Appenzell Innerrhoden auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell. Dann werden die Mitglieder der Standeskommission gewählt sowie die Mitglieder des Kantonsgerichts. Abgestimmt wird durch Hochhalten der rechten Hand, teils müssen die Stimmen einzeln ausgezählt werden. Abgestimmt wird an der Veranstaltung auch über Sachgeschäfte.