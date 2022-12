Coronawelle: In 24 Stunden haben sich 37 Millionen Chinesen mit Covid-19 angesteckt

Coronawelle : Innert 24 Stunden haben sich 37 Millionen Chinesen mit Covid-19 angesteckt

Chinas Gesundheitskommission wurde in den vergangenen Tagen immer wieder für seine offiziellen Zahlen kritisiert. Die Angaben waren laut Experten viel zu niedrig und damit unbrauchbar. Jetzt will man die täglichen …

In China haben sich in drei Wochen fast 250 Millionen Menschen mit Corona angesteckt.

Das Reich der Mitte wird von einer massiven Coronawelle überrollt. In 20 Tagen haben sich in China 148 Millionen Menschen oder 18 Prozent von Chinas 1,4-Milliarden-Bevölkerung mit Corona angesteckt. Das verraten Notizen von einem Treffen der Gesundheitskommission in Peking, die in sozialen Medien zirkulieren.