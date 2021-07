Überlebender vom Monte Rosa berichtet : «Innert fünf Minuten wechselte das Wetter auf Sturm»

Valerio Zolla (27) war mit zwei Freundinnen am Monte-Rosa-Massiv unterwegs, als die drei von einem Wetterumschwung überrascht wurden: Die Frauen erfroren, Zolla überlebte mit Erfrierungen. Nun gab er im Spital ein Interview.

Am Samstag wurde eine Gruppe von drei Alpinistinnen und Alpinisten am Monte Rosa von einem Sturm überrascht.

Einen Tag nach dem Ausflug ins Hochgebirge, bei dem die beiden Piemonteserinnen Martina Sviluppo (29) und Paola Viscardi (28) unterhalb der Vincent-Pyramide im Monte-Rosa-Massiv erfroren , liegt ihr Begleiter Valerio Zolla mit schweren Erfrierungen in einem Walliser Spital. Die italienische Zeitung «La Stampa» (Bezahlartikel) erreichte ihn am Sonntag telefonisch an seinem Krankenbett.

«Wie geht es dir, Valerio?», fragte ihn die Journalistin. «Sie können es sich vorstellen», antwortete er. Er habe Mühe zu sprechen, heisst es, und sei noch schwer gezeichnet von den tragischen Ereignissen auf über 4000 Metern Höhe. Er und seine Freundinnen seien am Morgen in Punta Indren auf 3275 Metern Höhe aufgebrochen und alles sei gut gelaufen. Doch am Nachmittag änderte sich dies rasant, berichtet er. «Dann geschah alles ganz schnell. Innert fünf Minuten drehte das Wetter und ein Sturm kam auf», so Zolla. Die Dreiergruppe sei blockiert gewesen.