Ursache wird abgeklärt - Innert kurzer Zeit unüblich viele Magen-Darm-Erkrankungen registriert

In der Umgebung am Sempachersee sind aus unbekannten Gründen mehrere Personen an Magendarm-Infektionen erkrankt.

Im Kanton Luzern ist es in den Gegenden von Pfaffnau und dem Sempachersee innert kurzer Zeit zu einem unüblichen Anstieg von Magen-Darm-Erkrankungen gekommen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Diverse Betroffene haben eine Ärztin oder einen Arzt aufgesucht, welche die Fälle dem Kanton gemeldet haben. Laut Silvio Arpagaus, Leiter der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz des Kantons Luzern, waren ungefähr je zehn Personen in den Regionen Pfaffnau und am Sempachersee betroffen: «Die Erkrankten haben unter starkem Durchfall gelitten, waren teilweise entkräftet und mussten mit Antibiotika behandelt werden.»

Kein verunreinigtes Wasser in der Region Sempachersee

Gegenwärtig werden die Vorfälle abgeklärt. Um weitere Erkrankungsfälle zu verhindern, sollen allfällige Ursachen festgestellt und ausgeschalten werden. Dabei kommen verschiedene Auslöser in Frage. Ein Augenmerk liegt beim Trinkwasser, weil dieses durch die starken Niederschläge in verschiedenen Gemeinden beeinträchtig ist. Laut Arpagaus ist die Region Sempachersee aber nicht von verunreinigtem Wasser betroffen: «Bislang sind keine Verunreinigungen bekannt. Die Trinkwasserversorgungen beproben ihre Netze intensiv», sagt Arpagaus weiter.

Magen-Darm-Beschwerden sind in der Regel nicht gravierend

In den Gemeinden Pfaffnau, Sulz bei Hitzkirch und in Reussboden bei Inwil muss das Wasser gegenwärtig wegen bakteriologischer Verunreinigung vor der Verwendung abgekocht werden. Die Bevölkerung wird aufgerufen, dieser Anweisung Folge zu leisten. «Bei Kontakt mit Schmutzwasser ist eine Einnahme des Wassers zu verhindern und die üblichen Hygienemassnahmen wie gründliches Waschen sind zu befolgen», schreibt der Kanton weiter. Derartige Magen-Darm-Beschwerden verschwinden in der Regel wieder von selbst. Ein Arztbesuch sei nur in seltenen Fällen notwendig, so etwa bei starken Symptomen oder wenn diese länger andauern.