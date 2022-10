Neuseeland : Innert weniger Tage stranden und sterben fast 500 Grindwale im Pazifik

Knapp 240 Grindwale sind nach ihrer Strandung auf einer abgelegenen neuseeländischen Insel gestorben. Bereits am vergangenen Wochenende verendeten bereits 240 Grindwale auf einer benachbarten Insel.

Facebook/Project Jonah New Zealand

In Neuseeland kommt es immer wieder vor, dass sich Wale an Stränden verirren.

Strandungen von Walen sind grundsätzlich normal, nicht aber in dieser Grössenordnung.

Wegen der hohen Dichte an weissen Haien ist es für die Naturschützerinnen und Naturschützer schwierig, die Tiere zurück ins Wasser zu bringen.

Die Meeressäuger hätten sich am Montag auf Pitt Island im Südpazifik mehr als 800 Kilometer von der Ostküste Neuseelands verirrt, teilte die Naturschutzbehörde des Landes am Mittwoch mit. Erst am Samstag waren rund 240 Grindwale demnach auf der benachbarten Chatham Island verendet.