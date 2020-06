Angriffe in St. Gallen

Innert zwei Stunden zwei Männer attackiert und verletzt

Kurz nach 1.30 Uhr wurde in St. Gallen ein schwer verletzter 26-Jähriger aufgefunden, kurz vor Mitternacht ein verletzter 18-Jähriger. Beide wurden offenbar von einer Gruppe angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Oberstrasse stiessen die Polizisten auf einen am Boden liegenden 26-Jährigen mit schweren Verletzungen.

Die Kantonspolizei St. Gallen rückte in der Nacht auf Sonntag zu zwei verletzten Personen in der Stadt St. Gallen aus.

Vor einem Restaurant an der Oberstrasse fand die Stadtpolizei St. Gallen kurz vor zwei Uhr einen schwer verletzten, am Boden liegenden Mann vor. Laut einem Zeugen soll es vor dem Lokal eine Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und mehreren dunkelhäutigen Männern gegeben haben. Die Täter flüchteten nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde noch auf dem Platz erstversorgt und dann ins Spital gebracht.

Kurz vor Mitternacht wurde an der Davidstrasse ein 18-jähriger Mann von mehreren unbekannten Personen ausgeraubt und verletzt. Die Polizei fand das Opfer mit Schnittverletzungen auf. Der junge Mann wurde ins Spital gebracht. Der überfallene Mann gab laut der Kantonspolizei St. Gallen an, von mehreren dunkelhäutigen Männern angesprochen worden zu sein. Als er der Aufforderung, Bargeld herauszugeben, nicht nachgekommen sei, hätten diese ihn mit Fäusten angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Als das Opfer am Boden lag, stahlen ihm die Männer das Portemonnaie und flüchteten in unbekannte Richtung.