Unfall in Ins: Auto stürzt auf Bahngleis

Der Unfall in Ins geschah auf der Strecke nach Müntschemier.

Ein Autofahrer war am Samstag kurz nach 15 Uhr von Ins nach Müntschemier BE unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam sein Auto von der Strasse ab, rutschte über eine Böschung und kippte auf die Bahngleise, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag berichtet.