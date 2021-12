Häftling der Strafanstalt Gmünden mit Essensqualität unzufrieden

Ein Insasse der Strafanstalt Gmünden in Niederteufen AR ist mit dem Essen im Gefängnis gar nicht zufrieden. «Wir sind in einer katastrophalen Situation. Seit Monaten essen wir nicht mehr aus der Küche, sondern per Einkaufsliste», schreibt der anonyme Insasse in einem Brief an die 20-Minuten-Redaktion in St. Gallen.