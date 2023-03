Zürich: Inschriften «Zum Mohrenkopf» und «Zum Mohrentanz» bleiben sichtbar

Nun hat das Stadtzürcher Baurekursgericht entschieden, dass die Inschriften bleiben dürfen. In einer Kontextualisierung, das heisst also mit einem erklärenden Text zu den Hausnamen, soll allerdings der historische Hintergrund erklärt werden.

In der Stadt Zürich gibt es im öffentlichen Raum sichtbare Zeichen mit Bezug zu Rassismus und Kolonialismus. Der Stadtrat will, dass diese Zeitzeichen nach einer Einzelfallprüfung entweder entfernt oder kontextualisiert werden.

Der Zürcher Stadtrat hatte entschieden, dass die Inschriften «Zum Mohrentanz» am Haus an der Niederdorfstrasse 29 und «Zum Mohrenkopf» am Haus Neumarkt 13 abzudecken seien. Dagegen rekurrierte der Zürcher Heimatschutz (ZHV) unter der Leitung des Stadtzürcher Heimatschutzes SZH. Am 17. März hat das Zürcher Baurekursgericht den Rekurs gutgeheissen, wie der ZHV am Mittwoch mitteilt. Das Baurekursgericht erachte die Schriftzüge im Gegensatz zum Stadtrat als bedeutend für das äussere Erscheinungsbild der Fassaden der beiden Häuser.