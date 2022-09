Gondiswil BE: Insektenparadies muss Rasen weichen – zahllose Tiere verlieren Zuhause 

In den besten Jahren hat Heimgartner etwa 8000 Schmetterlinge aufgezogen und in die Freiheit entlassen. Das Bild zeigt ein Schwalbenschwanz-Männchen.

Ob Beinwell oder Eisenkraut, Zitronenmelisse oder Königskerzen, wilde Karde oder koreanische Minze: Was bei Nicole Heimgartner in Gondiswil BE noch bis kommenden Freitag kostenlos an Stauden und Sträuchern bezogen werden kann, lässt die Herzen von Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenliebhabern höher schlagen. Der Grund für die Gratis-Abgabe ist indes kein freudiger: Heimgartner und ihre Familie müssen bis spätestens Ende 2023 ihren üppigen Naturgarten in Rasenfläche umgewandelt und das ehemalige Bauernhaus, in dem sie zur Miete wohnen, verlassen haben.