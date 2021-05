Massnahme-Lockerungen - Inseln schon fast ausgebucht – so plant die Schweiz die Sommerferien

Die Sommerferien rücken in realistische und zeitliche Nähe: Am Mittwoch wurden die Reiserestriktionen in der Schweiz gelockert, in rund einem Monat starten in den ersten Kantonen die Schulferien und bis im Sommer soll gar das Covid-Zertifikat verfügbar sein. Dass sich in den vergangenen Wochen in vielen Ländern die Pandemiesituation verbesserte und gar Massnahmen gelockert wurden, veranlasste offenbar viele Menschen dazu, ihre Sommerferien zu buchen.