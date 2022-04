Augenklinik in Bern: Inselspital ersetzt Wladimir Putin mit Miss Piggy

Was haben Will Smith, Frida Kahlo, Vincent van Gogh, Oprah Winfrey und Greta Thunberg gemeinsam? Richtig, sie sind an der Grossbaustelle des Inselspitals an den Schutzwänden zu sehen. Als Teil eines Quiz mit 48 Augenpaaren von berühmten Personen oder fiktiven Figuren, die es zu erkennen gilt. Darunter war bis vor einigen Wochen auch Wladimir Putin.