Drogenschmuggel : Insgesamt 5,4 Tonnen Kokain in Spanien und Ecuador beschlagnahmt

Behörden gelang am Ostersonntag ein besonderer Fund: Vor den Kanaren schmuggelte ein Schiff drei Tonnen Kokain im Tank, in Ecuador waren 2,4 Tonnen zwischen Bananen versteckt.

Ecuadorianische Anti-Drogen-Polizisten stehen am im Hafen von Guayaquil, Ecuador, neben Kokainpäckchen aus einer 3-Tonnen-Ladung, die in einem Bananencontainer sichergestellt wurde.

In Ecuador entdeckten die Behörden 2461 Päckchen mit Drogen in einer Bananenlieferung.

In Ecuador hat die Polizei 2,4 Tonnen Kokain in einem Container mit Bananen gefunden, der von der Hafenstadt Guayaquil nach Belgien verschifft werden sollte. Wie das Innenministerium in Quito am Sonntag mitteilte, waren die Drogen in 2461 Päckchen in der Bananenlieferung versteckt. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und nahm einen Verdächtigen fest.