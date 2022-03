Sanktionen gegen Abramowitsch : Insolvenz droht – ist der FC Chelsea bereits am 1. April am Ende?

Für den Londoner Club gelten strenge Auflagen. Für die Profis sind Privatjets und Luxushotels tabu. Schlimmer noch: Die nächsten Gehaltszahlungen könnten Chelsea das Genick brechen.

Denn: Offenbar sind die Gehaltszahlungen in Folge der Sanktionen nicht mehr gesichert. Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» werden am 1. April Gehälter von rund 34 Millionen Franken fällig. Da wegen ausbleibenden Ticketverkäufen und sonstigen Einnahmen bereits jetzt die Reserven angezapft werden müssen, ist unklar, ob die Überweisungen Anfang April überhaupt noch möglich sein werden.

Nur noch Uefa- und TV-Geld

Dies würde langfristig nicht reichen, um die horrenden Lohnkosten zu decken. Heisst: Chelsea droht die Insolvenz und damit ein Abzug von neun Punkten in der Premier League – was wiederum das Erreichen der Champions League extrem schwierig machen würde.

Reisen im Easyjet?

Wann wird verkauft?

Am Freitag war Abramowitsch von der Premier League ganz offiziell aus der Führung des Fussballvereins ausgeschlossen worden. Demnach darf der 55-jährige Russe nicht mehr als Direktor im Club tätig sein. Was er allerdings ohnehin nicht war. Den Posten hat seine langjährige Assistentin Marina Granowskaja, die über Verpflichtungen von Spielern und Trainern entscheidet.

Angesichts der Entwicklungen wird jedoch spekuliert, dass Granowskaja nicht mehr lange Chelsea-Direktorin bleibt. An der Londoner Stamford Bridge stehen sie vor einer ungewissen und schwierigen Zukunft. Nach Angaben des Magazins «The Athletic» könnte der Verein innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen den Besitzer wechseln. Wie die Regierung erreichen will, dass Abramowitsch gemäss ihrer Auflagen nichts an dieser Transaktion verdient, blieb zunächst offen – wie derzeit so vieles bei Chelsea.