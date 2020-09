Inspiration und Good Vibes – Das bietet die Lifestyle-Welt

Was erwartet die Leserinnen und Leser auf 20 Minuten Lifestyle?

Geraldine: 20 Minuten Lifestyle ist eine Wohlfühlplattform, in die man eintauchen kann, wenn man Inspiration oder Good News sucht. Wir decken alle möglichen Lifestyle-Bereiche ab: Mode, Beauty, Living und Food sind zentrale Themen, aber auch zu Body & Soul, Reisen und Mobilität gibts täglich spannenden Content.

Marc-André: Nutzernahe Servicegeschichten stehen dabei im Zentrum. Bei uns erfährt man, welche Herbstjacken wir tragen, wie die Sommerbräune länger hält und warum ätherische Öle gegen Stress helfen. Wir verraten aber auch, was die meistverkauften Whiskeys der Welt sind, testen Schweizer Eco-Hotels und zeigen, wie die Monstera-Pflanze zu Hause endlich nicht mehr eingeht.

Marc-André: Wir sprechen eine breite Zielgruppe zwischen 18 und 35 Jahren an, ausserdem richten sich unsere Inhalte an Frauen und Männer. Denn Letztere sind genauso an Lifestyle-Themen interessiert.