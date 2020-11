Ein Instagram-Account will Frauen, die auf diese Art belästigt wurden, eine Stimme geben.

Mit Kleinanzeigen-Plattformen wie Ebay ein wenig Geld dazuverdienen, ist leicht. Alles, was man benötigt, ist ein Bild des Produkts und eine kurze Beschreibung dessen, was man verkaufen möchte, und schon trudeln die Angebote ein. Wie ein Instagram-Account aufzeigt, kommt es auf solchen Plattformen aber auch immer wieder zu unangenehmen Situationen bis hin zur sexuellen Belästigung.

Frauenhand auf dem Bild

Eigentlich habe sie nur selbst ein paar alte Sachen auf Ebay loswerden wollen. Dabei sei sie immer wieder von Männern angeschrieben worden, die an ganz anderen Dingen als ihren Angeboten interessiert waren. Dass sei passiert, weil man an ihren Anzeigen oder ihrem Profil erkannt habe, dass eine Frau dahintersteckt, so die Deutsche. «Besonders bei Klamotten ist es schlimm, aber manchmal reicht es schon, wenn der Gegenstand auf dem Foto von einer Frauenhand gehalten wird», erzählt sie.