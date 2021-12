Meta-Tochter Instagram bringt brandneue App-Features

Die Rückkehr zum chronologischen Feed

Die Nutzerinnen und Nutzer der ersten Stunde mögen sich noch an den chronologischen Feed der Instagram-App erinnern. 2017 verschwand er aufgrund des schnellen Wachstums der Plattform. Wer ihn vermisst, kann sich freuen, dass eine Rückkehr in Sicht ist. Laut Adam Mosseri, wird an zwei Versionen gearbeitet, die eine chronologische Darstellung des Feeds ermöglichen werden.

Der Schutz von Teenagern