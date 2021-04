Social-Media-Plattformen sind Räume, in welchen sich Menschen häufig offener oder persönlicher zeigen als im echten Leben. Dies liegt unter anderem daran, dass man anonym bleiben kann. Oft bilden sich auch Sub-Gruppen auf verschiedensten Plattformen, in welchen Menschen ihre Probleme teilen oder Rat und Unterstützung von Userinnen und Usern erhalten, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind.