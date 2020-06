Neuseeland

Instagram-Hype um Naturpool nervt Anwohner

Ein Naturpool in Neuseeland wird von Instagram-Nutzern besonders gern als Sujet benutzt. Da sich der Pool auf privatem Grund befindet, nerven sich die Anwohner über die illegalen Eindringlinge, die manchmal sogar Sex in ihrem Pool haben.

Sie klettern über Stacheldraht, laufen an Verbotsschildern vorbei und begeben sich auf privaten Grund – all das, um zu einem traumhaften Naturpool auf den Klippen oberhalb der Anawhata Beach in Neuseeland zu gelangen. Der Ort liegt etwa 50 Kilometer von Auckland, der grössten Stadt Neuseelands, entfernt und zieht nebst Naturliebhabern vor allem Influencer an.