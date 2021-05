Im Influencer-Paradies Dubai - Insta ist eine Drehscheibe für Zwangsarbeit– «Maids» erzählen

Im Influencer-Paradies Dubai : Instagram ist eine Drehscheibe für Zwangsarbeit– «Maids» erzählen

Auf Instagram hat sich ein Schwarzmarkt für «Hausmädchen» entwickelt. 200 Instagram-Konten von fragwürdigen Vermittlungsagenturen wurden jetzt geschlossen.

Auf Instagram vermitteln dubiose Agenturen Migrantinnen an Haushalte etwa in Dubai. Im Influencer-Paradies sind diese Frauen oft schutzlos und verrichten Zwangsarbeit (Symbolbild).

«Ich weinte, weil ich so hungrig war»

Einige erkrankten und wollten kündigen. «Mein Stellenvermittler wurde böse, weil der Arbeitgeber eine Rückerstattung wollte», erzählte eine Kenianerin (24) von ihrer Erfahrung im Influencer-Paradies Dubai . «Er sagte mir, er werde mich an einen Ort bringen, wo ich das für immer bereuen würde». Aus Angst tauchte sie unter und lebt seither illegal in Dubai.

200 Instagram-Konten

Nicht wenige berichten von Gewalt und Misshandlungen an ihrem Arbeitsort. «Ich kriegte oft nichts zu essen. Und wenn, dann weinte ich, weil ich so hungrig war», so eine Frau aus den Philippinen. Sie habe in diesen zwei Jahren fast 20 Kilo verloren.