Ibiza

Instagram-Model nach Party verprügelt

Ein Mann richtete sie brutal zu, weil Cécilia nicht wollte, dass er nach einer Feier bei ihr übernachtet.

«Er schlief auf der Couch, also weckte ich ihn und sagte ihm, dass er gehen müsse. Er verhielt sich verwirrt und anstatt nach Hause zu laufen, ging er direkt in mein Schlafzimmer und schloss die Tür ab», so Yasmine. Weil ihr Handy im abgesperrten Schlafzimmer lag, konnte sie die Polizei nicht rufen.