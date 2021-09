Biden-Kritik : Instagram sperrt Profil von Mutter von getötetem US-Soldaten

Das Insta-Profil einer Mutter, deren Sohn in Kabul getötet wurde, war plötzlich offline. Das Unternehmen hat die Sperrung inzwischen rückgängig gemacht.

Kareem Nikoui, ein 20-jähriger Marine starb beim Anschlag der Extrimisten-Miliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan. Beim Selbstmordanschlag vor dem Flughafen in Kabul wurden laut US-Medien rund 170 Menschen getötet. Auch 13 US-Soldaten befinden sich unter den Opfern. Kareems Muter schiesst auf Instagram scharf gegen Präsident Biden. Sie gibt ihm die Schuld am Tod ihres Sohnes, auch kritisiert sie sein Verhalten ihr gegenüber: Als der Präsident die Angehörigen der Verstorbenen empfing, habe er, nachdem sie ihn kritisierte, mit den Augen gerollt, schreibt Shana Chappell. Sie ist überzeugt: Das Blut ihres Sohnes klebt an seinen Händen. Ihr Account wurde nach ihrer Kritik gesperrt, wie die «Daily Mail» berichtet.