Gegen Richtlinien verstossen

Zu brutale Videos – Instagram löscht zwei «Szene ish»-Seiten

Weil zwei Schweizer Profile gegen die Richtlinien von Instagram verstossen, wurden sie vom Netz genommen. Es handelt sich um zwei «Szene ish»-Accounts.

In den letzten zwei Monaten waren die beiden Instagram-Profile «szene_ish_zueri» und «szene_ish_winti» auf Instagram omnipräsent. Der Zürcher Seite folgten rund 34’000 Abonnenten und der Winterthurer Ausgabe über 7500 Personen. Nun sind die beiden Profile nicht mehr aufrufbar. Der Grund: Die Betreiber hätten die Nutzungsbedingungen und die Gemeinschaftsrichtlinien verletzt.

Auf den Seiten wurden Verhaftungen und Schlägereien aus der Region gezeigt. Auch wurden betrunkene Leute oftmals blossgestellt. Über 40’000-mal wurde ein Video angesehen, das einen Mann in einem Zug am Zürcher HB zeigt, wie er betrunken mit einem Messer herumwedelt. Sicherheitsbeamte zerren ihn aus dem Zug und werfen ihn zu Boden. Alle Personen im Video sind gut zu erkennen.

Wie der «Tages-Anzeiger» (Artikel ist kostenpflichtig) schreibt, hat Instagram am Montag um 18 Uhr reagiert. Eine Sprecherin sagt gegenüber der Zeitung: «Ein Team von Instagram habe die beiden Accounts überprüft und sei zum Schluss gekommen, diese zu schliessen.»

Verfahren der Polizei eingeleitet

In seiner Story schreibt der 19-Jährige: «Instagram deaktiviert Accounts, in denen lustige und unterhaltsame Videos gepostet werden, aber lässt Videos drin, in denen Nacktheit, Gewalt und Morde gepostet werden.» Als Selbstverteidigung schreibt er: «Ja, ich habe auch Videos mit Schlägereien geteilt, aber mit dem Hashtag – sagt Nein zu Gewalt – gut gemacht Instagram.»