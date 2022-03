Influencerin Novalanalove erwartet ihr erstes Kind

«Gott hat uns mit dem grössten Geschenk im Leben gesegnet», schreibt sie zum Verkündungspost. Kurz darauf zeigt sie ihren Babybauch erstmals in voller Pracht in ihrer Story.

Süsse Nachrichten aus den Ferien: Influencerin Farina Opoku alias Novalanalove und ihr Mann Ehemann DJ Jeezy, dessen bürgerlicher Name Pouya Yari lautet, sind gerade auf den Malediven. Von dort teilte die 30-Jährige ihren rund 1,6 Millionen Followerinnen und Followern mit, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Farina postete ein Foto von sich und ihrem Mann am Strand. Er umarmt sie von hinten und hält dabei ihren Babybauch fest.

«Got blessed with the biggest gift in life», was übersetzt «Gott hat uns mit dem grössten Geschenk des Lebens gesegnet» bedeutet, schreibt sie zu dem Bild – und fügt ein Engel-Emoji sowie ein weisses Herz hinzu. Pouya kommentierte den Schwangerschaftspost mit den Worten «Mom und Dad luvvvv» und einem Herz-Emoji.