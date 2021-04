Die zwölfjährige Augsburgerin Lana Sander ist an Leukämie verstorben.

Der deutsche Instagram-Star Lana Sander ist im Alter von zwölf Jahren an Leukämie verstorben. Im Alter von neun Jahren hatten Ärzte erstmals Blutkrebs bei Lana diagnostiziert. Es folgten Therapien und Behandlungen, der Krebs schien besiegt. Doch mit elf Jahren bekam das Mädchen aus Augsburg zum zweiten Mal die Diagnose. Nun ist sie ihrem Leiden erlegen.

In einem neuen Post, der von Lanas Mutter Julia abgesetzt wurde, heisst es: «Lasst eine Kerze für mein unglaubliches Kämpferherz brennen. Lana hat gestern um 17.32 Uhr die Augen für immer zugemacht! Sie hat den Krebs besiegt!» Ihr Lebenssinn sei ihr entrissen worden, schreibt Lanas Mutter Julia. «Lana, mein schönster Engel, meine Liebe zu dir reicht über alle Leben hinaus! Die einzige Freude ist der Tag, an dem wir uns wiedersehen.»

Lana Sanders hatte ihre Krankengeschichte auf ihrem Instagram-Account mit 107’000 Followerinnen und Followern geteilt und dokumentierte Höhen und Tiefen ihrer schlimmen Krankheit. Sogar ihren Lieblingsrapper Kool Savas (46) erreichte Lana mit ihrer Geschichte. Im März 2020 stattete er ihr einen Besuch im Spital ab. In einer neuen Insta-Story schreibt der Rapper: «Bitte schickt mir nicht 100 Mal den Insta-Post, ich weiss, was passiert ist.» Lanas Mutter wisse, was Lana ihm bedeutet habe. «Und sie ist die Einzige, die es wissen muss. Dafür brauche ich kein Instagram.»