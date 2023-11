Instagram- und Facebook-Abos: «Die Preise sind eindeutig zu hoch»

Damit reagiert der Facebook-Konzern Meta auf die Änderung der Datenschutzgesetze in der EU und der Schweiz.

Meta startet in der Schweiz die Bezahlabos für Facebook und Instagram.

Meta muss sich an die Gesetzgebung in der Schweiz und Europa anpassen.

So viel kosten die werbefreien Instagram- und Facebook-Abos

Die Smartphone-Abos sind teurer, da Meta Provisionszahlungen an die Betreiber des Google Play Stores und des App Stores bezahlen muss. Diese Kosten werden auf die Nutzer übertragen.

«Der Betrag für Bezahlabos von Meta ist eindeutig zu hoch»

Meta muss sich an Datenschutzgesetze anpassen

Die Bezahlabos sind Metas Reaktion auf die Anpassung der Datenschutzgesetze in der Schweiz und Europa. In der EU gilt: Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben, müssten zuerst eine Einwilligung bei den Nutzern einholen. Erst danach dürfen die Daten für personalisierte Werbung verwendet werden. In der Schweiz reicht laut Uttinger das Informieren der Nutzenden. Die Information müsse aber klar ersichtlich sein.